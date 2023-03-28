ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 hakkında son dakika bilgileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Depremzedelerle katıldığı iftarda açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, toplam 18 bin 305 personelin bu yıl içerisinde alınacağını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nereden yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? İşte konu hakkında detaylar