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Giriş Tarihi: 28.03.2023 20:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 20:37

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 hakkında son dakika bilgileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Depremzedelerle katıldığı iftarda açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, toplam 18 bin 305 personelin bu yıl içerisinde alınacağını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nereden yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? İşte konu hakkında detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihler arasında gibi sorular yanıt arıyor. MEB personel alımı, öğretmen atamaları ve Sağlık Bakanlığı personel alımından sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı iftar programında Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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