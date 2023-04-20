Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihleri belli oldu! Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklama ile Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri de belli olmuş oldu. Bakanlık bünyesine PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700,merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edileceği ifade edilmişti. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" soruları aramaya başladı. İşte 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurularına dair detaylar.