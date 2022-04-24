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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı 2022
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
11:58
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında alınan başvuru işlemleri sonrası teknisyen, şoför, aşçı, mübaşir gibi kadrolarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Başvurularını yapan adaylar gözünü sonuçlara çevirdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?