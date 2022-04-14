Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı müjdesi duyuruldu. 1-17 Mart tarihleri arasında başvuruları sona eren personel alımlarına ilişkin sonuçlar sorgulanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı toplamda 12 bin 823 personel alımı yapacak. Meslek dalları içerisinde zabıt katibi, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, mübaşir gibi branşlar buluyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?