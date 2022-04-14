Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavları başvuru sonuçları ardından netlik kazanacak. Henüz başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı ile birlikte haberimizdeki yerini alacak.