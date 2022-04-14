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Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:32

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı müjdesi duyuruldu. 1-17 Mart tarihleri arasında başvuruları sona eren personel alımlarına ilişkin sonuçlar sorgulanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı toplamda 12 bin 823 personel alımı yapacak. Meslek dalları içerisinde zabıt katibi, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, mübaşir gibi branşlar buluyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Hak kazanan adaylar pgm.adalet.gov.tr internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvuruda bulanan vatandaşlar Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2022

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

İcra dairelerine 500

Bakanlık merkeze 188

Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavları başvuru sonuçları ardından netlik kazanacak. Henüz başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı ile birlikte haberimizdeki yerini alacak.

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