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Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:17

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı için başvuru süreci adayların gündemindeki yerini aldı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar için başvuru şartları ve kontenjan dağılımları açıklandı. Adaylar, başvuru ekranına erişim sağlayarak ilan detaylarını incelemeye başladı. Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru esasları yoğun ilgi görüyor.

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Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

15 bin personel alımı kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Adalet teşkilatında farklı unvanlarda yapılacak alımlar için eğitim durumu, KPSS puanı ve özel şartlar ilan metninde yer alıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin isteneceği de netleşirken, adaylar süreci yakından takip ediyor. Açılan kadrolar, kamu personeli olmak isteyenler için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor.

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Adalet Bakanlığı'na yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Haziran tarihi itibarıyla başladı.

Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.

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Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle adalet teşkilatının güçlendirileceğini ve aileye 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.

Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

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Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

"Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

  • Zabıt Katibi: 5.259 kişi
  • İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
  • Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
  • Mübaşir: 1.041 kişi
  • İcra Kâtibi: 900 kişi
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
  • Psikolog: 410 kişi
  • Teknisyen: 322 kişi
  • Büro Personeli: 316 kişi
  • Hemşire: 286 kişi
  • Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;

- Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

- Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;

- Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Özel başvuru şartlarına aşağıda yer alan resmi ilan bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları! Personel alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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