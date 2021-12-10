Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu memuru olarak istihdam sağlamak isteyenler için Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine 200 personel alımı yapılacağını duyan vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Aralık ayında başlayan başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Adalet Bakanlığı 200 personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…