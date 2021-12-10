Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:45

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu memuru olarak istihdam sağlamak isteyenler için Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine 200 personel alımı yapılacağını duyan vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Aralık ayında başlayan başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 Adalet Bakanlığı 200 personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvurular binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yapılacak alımlar için vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Devlet kadrosunda görev alacak kişilerin 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre alınacağı biliniyor. Peki 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihleri belli oldu. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

SON DAKİKA