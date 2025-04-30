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Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:31

Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?

Adalet Bakanlığı personel alımı süreci devam ediyor. Açıklanan koşulları sağlayan adaylar yayımlanan ilan üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Süreç devam ederken adaylar son başvuru tarihine odaklandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurularında sona gelindi. 17 Nisan 2025 tarihinde başlayan başvurular, 2 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte, detaylar...

Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?

ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
  • Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
  • İş tecrübesi istenilen alanlarda SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
  • Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi, nereden başvurulur?