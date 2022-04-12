Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2022: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvurularını yapan adaylar için bir sonraki adım başvuru sonuçları oldu. 1-17 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor. Meslek dalları içerisinde zabıt katibi, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, mübaşir gibi branşlar buluyor. Adalet Bakanlığı toplamda 12 bin 823 personel alımı yapacak. 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları pgm.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi hakkında bilgiler…