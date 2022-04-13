Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022

17 Mart'ta sona eren başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları beklentisi sürüyor. Toplamda 12 bin 823 personelin istihdamının sağlanacağı alımlarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Başvurusu onaylanan adayların bir sonraki adım fiziki ölçümler olacak. Hak kazanan adaylar pgm.adalet.gov.tr internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları sorgula ekranı