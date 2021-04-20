Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım başladı!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, 12 Mart'ta başvurularını tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı olarak zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi alımı yapılacağı biliniyor. Son olarak başvurular tamamlanmış gözler CTE İKM sonuçlarının açıklanma tarihine çevrilmişti. Bir önceki alımlarda Bakanlık, CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılırken Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yine kurum tarafından yapılan açıklama ile yanıt bulacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları hız kesmeden sürerken detaylar haberimizde!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için son günlerde sorgulamalar epey arttı. 12 Mart'ta başvuruları sona eren Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları ile ilgili ayrıntılar şu şekilde;