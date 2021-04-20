Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanmaya başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden tam bir ay geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. CTE İKM sonuçları için gözler Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Tam 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurularını tamamlayan adaylar İKM CTE sonuçlarını beklemeye koyuldu. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım başladı!