Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:34

sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 İKM personel alımı sonuçları sorgula

Binlerce vatandaşın müracaat ettiği sonuçları sorgulamaları sürüyor. Başvuruları 12 Mart tarihinde sona eren CTE İKM personel alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İlgili kurumun resmi sitesinden gelecek açıklama ile birlikte sorusu yanıt bulacak. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanırken İKM sonuçları merakla bekleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeler

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula

sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. bünyesinde görevlendirilecek olan İKM ve zabıt katip adayları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken İKM CTE sonuçları için gözler resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Tam 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için sınava giren adaylar tarafından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanmaya devam ederken detaylar haberimizde!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son günlerde milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündemi haline geldi. Son olarak 12 Mart'ta başvuruları sona eren İKM sonuçları ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula

sonuçları henüz açıklanmadı. alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları sorgula

Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır

SON DAKİKA