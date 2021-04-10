Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta!

Binlerce vatandaşın müracaat ettiği Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları sürüyor. Başvuruları 12 Mart tarihinde sona eren CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İlgili kurumun resmi sitesinden gelecek açıklama ile birlikte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanırken Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları merakla bekleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeler