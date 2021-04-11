Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek olan İKM ve zabıt katip adayları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken İKM CTE sonuçları için gözler resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Tam 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için sınava giren adaylar tarafından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanmaya devam ederken detaylar haberimizde!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son günlerde milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündemi haline geldi. Son olarak 12 Mart'ta başvuruları sona eren Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları ile ilgili tüm detaylar şöyle;