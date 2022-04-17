Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için adaylar beklemede. Ceza infaz kurumlarından icra dairelerine kadar birçok alanda ve birçok mesleki pozisyonda alım yapacak Adalet Bakanlığı için sırada sonuçlar var. Adaylar, Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusuna her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama..