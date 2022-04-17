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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranında!
Giriş Tarihi: 17.04.2022 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
14:22
Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranında!
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağı müjdesinin ardından ilgili pozisyonlara başvurular gerçekleşmişti. 1-17 Mart tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sıradaki adım Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları olacak. Her gün ziyaret edilen yerler arasında Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı yer alıyor. Gündemde Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Adalet Bakanlığı sonuçları sorgulama ekranı ve tarihler...