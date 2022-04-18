Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:11

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından müjdesi verilen 12 bin personel alımı için 1-17 Mart 2022 tarihleri arasında başvurular tamamlanmıştı. Sırada Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları yer alıyor. Bakanlık adliyelerinden ceza infaz kurumlarına; icra dairelerinden personel eğitim merkezlerine birçok alanda yapılacak alımda Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı sonuçları için bakanlığın resmi internet adresinden yayımlanan duyurular takip ediliyor. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı…