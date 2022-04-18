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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:11

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından müjdesi verilen 12 bin personel alımı için 1-17 Mart 2022 tarihleri arasında başvurular tamamlanmıştı. Sırada Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları yer alıyor. Bakanlık adliyelerinden ceza infaz kurumlarına; icra dairelerinden personel eğitim merkezlerine birçok alanda yapılacak alımda Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı sonuçları için bakanlığın resmi internet adresinden yayımlanan duyurular takip ediliyor. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

Toplamda 12 bin 853 kişinin istihdam edileceği Adalet Bakanlığı personel – işçi alımı için son adımlar atılıyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından adaylar, Adalet Bakanlığı sonuçları için beklemede. İlgili mesleki pozisyona yerleştirilecek adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı sorusuna her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruların ardından sonuçların beklendiği Adalet Bakanlığı personel alımı 12 bin kişilik kontenjan içerisinde zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli gibi mesleki alanları barındırıyor.

Henüz açıklanmayan Adalet Bakanlığı sonuçları için ilerleyen günlerde bakanlıktan duyuru bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

ADALET BAKANLIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

Bakanlığın pgm.adalet.gov.tr internet adresinden gelen açıklamaya göre;

"Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır"

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

"Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır."

ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı sonuçları için geri sayım!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

- Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

- İcra dairelerine 500

- Bakanlık merkeze 188

- Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

- Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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