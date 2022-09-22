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Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:16

Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

Adalet Bakanlığı personele Promosyon verilmesi için Vakıfbank'la el sıkıştı. Tek seferde 25 bin TL olarak verilecek promosyon bedeli 3 yıl için belirlendi. Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşmasına başvuruda bulunmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

Adalet Bakanlığı promosyonu için başvuru yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyonunun ne zaman yatacağı, başvurusunun nasıl yapıldığı netlik kazandı. Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşmasının hangi bankayla yapılacağı belli oldu. Personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödeneceğini Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu 1 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihlerinde kesinti yapılmaksızın hesaplara aktarılacak.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NASIL ALINIR, PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, HANGİ BANKA VERİYOR?

Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması.

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun.

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Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

BASIN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.

Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.

ADALET BAKANLIĞI MEMURLAR 25.000 TL BANKA MAAŞ PROMOSYONU MU ALACAK?

Son dakika kodu ile geçen bilgiye göre Adamet Bakanlığı Vakıfbank ile 25.000 TL tutarında promosyon konusunda anlaşmaya imza attı.

Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?
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Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?
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