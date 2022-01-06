25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavları Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı oturumları ile tamamlandı. Söz konusu sınavların tamamlanması ile birlikte "Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; sınav sonuçları Ocak ayının son haftası ilan edilecek. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!