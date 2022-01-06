Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!

"Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM takvimine göre; sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken bilindiği üzere sonuçlar, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak. Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak olup sonuç belgesi adreslere gönderilmeyecek. Bu başlık altından; Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.