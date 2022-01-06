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Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:44

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavları Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı oturumları ile tamamlandı. Söz konusu sınavların tamamlanması ile birlikte "Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; sınav sonuçları Ocak ayının son haftası ilan edilecek. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!

"Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM takvimine göre; sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken bilindiği üzere sonuçlar, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak. Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak olup sonuç belgesi adreslere gönderilmeyecek. Bu başlık altından; Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Takvime göre, Hakimlik sınavı sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, "Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından takip ediniz."; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için "Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız."; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise "Kazanamadınız." ibaresi yazılacaktır

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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları bekleniyor!
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