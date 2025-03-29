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Haberler Yaşam Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:53

Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi, 30 Mart Pazar günü başlayacak olan bu yılın ilk bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram sabahı, Allah'a yakınlaşmak, rahmet ve bereketinden faydalanmak amacıyla Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın edecek. Adana bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı.

Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılın ilk dini bayramı, 30 Mart Pazar günü Müslümanlar tarafından coşku ve sevinç içinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bayram namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Adana'da ikamet eden binlerce kişi, bayram namazının saatini öğrenmek için sorgulamalarını yapıyor. Oruç ibadetinin ardından bayram coşkusuna kavuşan Müslümanlar, camilere akın ederek sabahın erken saatlerinde bayram namazlarını kılacaklar. Peki, Adana'da bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İşte, Adana bayram namazı saati ve tüm detaylar…

Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ADANA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Adana'daki bayram namazı saati ise 06:57 olarak belirlendi.

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Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Adana bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.