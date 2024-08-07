Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
11:46
ADANA DEPREM HABERLERİ | Peş peşe uyarılar geldi! Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerelerde hissedildi?
Adana son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Günün ilk ışıklarıyla sarsıntıya uğrayan Adana halkı depremin büyüklüğü ve şiddeti için son depremler listesini kontrol ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile depremin ayrıntıları belli oldu. Adana ilinin bir ilçesi olan Kozan'da üst üste depremler hissedildi. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Ağustos 2024 Afad duyurdu!