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Haberler Yaşam Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:24

Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan ikinci büyük deprem çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören binaların yıkılmasına neden oldu. Depremden en çok etkilenen şehirlerarasında Adana yer alıyor. Peki, Adana'da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? İşte Adana depremi son durum, ölü ve yaralı sayısı

Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Deprem pek çok ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. AFAD başta olmak üzere pek çok ekip bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler, ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından belirli saat aralıklarında açıklanıyor. Peki, 9 Şubat 2023 Perşembe Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Adana depremi son durum ölü ve yaralı sayısı

Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

ADANA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ, KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

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Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Yapılan son açıklamaya göre depremlerde 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti. 62 bin 914 kişi ise yaralandı.

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

AFAD, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıayaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesini yayınladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur." denildi.

Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

"MİSAFİRHANELER YERLEŞTİRİLECEKLER"

Depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhaneler yerleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir."

Tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlanmakta olduğu kaydedildi.

"GİDECEKLERİ İLLERDEKİ BARINMA NOKTALARINA YÖNLENDİRMELER YAPILACAK"

Kendi imkanlarıyla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için ise şu uyarıda bulunuldu: "Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır."

Adana deprem son dakika: 9 Şubat 2023 Perşembe Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Fuar Merkezi: İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No:2 Dulkadiroğulları

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü: Batıçevreyolu / Onikişubat

MALATYA

Emekliler Parkı: Valilik Yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi: Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

MAŞTİ (Açık alanı) : Buhara Caddesi / Yeşilyurt

BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi: Cevatpaşa Mahallesi /Yeşilyurt

DİYARBAKIR

Koşuyolu Parkı: Kayrantepe Mahallesi Sunay Caddesi No:67 / Bağlar

Kent Meydanı: Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

ADIYAMAN

Adıyaman Otogarı: Sıratut Mahallesi Adıyaman Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı: Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 / Merkez

GAZİANTEP

M1 AVM Açık Otoparkı: Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 / Şehitkamil

ŞANLIURFA

Mesire Alanı: Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü

Cumhuriyet Parkı: GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye

Arkeoloji Müzesi bahçesi: Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye

OSMANİYE

Masal Parkı: Adnan Menderes Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı Valilk yanı / Merkez

Park Yeri: Karaboyu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez

Park Yeri: Fakıkuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

HATAY

Hatay Şehir Stadyumu: Yeni hastane yolu üzeri

Fuar Alanı: Çevre yolu üzeri Adliye binası yanı

ADANA

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi: Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 / Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı: Yurt Mahallesi 71339 Sokak No:11 / Çukurova

KİLİS

TIR Parkı: Şıh Mansur Mahallesi Kilis Gaziantep yolu üzeri

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