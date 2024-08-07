Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
16:47
ADANA DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ | Peş peşe şiddetli sarsıntılar! Adana'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?
Adana son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Günün ilk ışıklarıyla sarsıntıya uğrayan Adana halkı depremin büyüklüğü ve şiddeti için son depremler listesini kontrol ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile depremin ayrıntıları belli oldu. Adana ilinin bir ilçesi olan Kozan'da üst üste depremler hissedildi. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Ağustos 2024 Afad duyurdu!