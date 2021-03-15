Adana hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olurken risk grubuna göre illerde Adana'nın risk durumu merak ediliyor. Altıncı büyük ilimizden biri olan Adana risk haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken Adana hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Adana'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası da Adana hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi sorular netlik kazanması beklenirken tedbirlere bir süre daha devam edilmesi kararı alındı. İşte düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası!