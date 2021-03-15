Adana hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

Adana'nın risk durumu milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Adana hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi sarı olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni kabine toplantısıyla Adana risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken yeni açıklama gelmedi.

ADANA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Adana risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen Adana risk haritası ve risk durumu ile ilgili detaylar şöyle;