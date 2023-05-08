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Haberler Yaşam Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:26

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Adana'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanakta su basan ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde tahliye çalışmaları sürüyor.

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

İlçede dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 25 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler taşarken, cadde, sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerine su baskınları yaşandı.

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Trafikteki sürücüler ilerlemekte zorlanırken, sağanak nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

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Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Su basan ahırlardaki çok sayıda hayvan öldü. Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su da giriş kapısını kapattı.

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Trafikteki sürücüler ilerlemekte zorlanırken, sağanak nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü. Su basan ahırlardaki çok sayıda hayvan öldü.

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su da giriş kapısını kapattı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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