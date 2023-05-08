Haberler Yaşam Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:26

Adana Kozan’da sel: Yollar göle döndü!

Adana'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanakta su basan ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde tahliye çalışmaları sürüyor.