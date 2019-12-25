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sağanak yağışlara teslim!

'da sağanak yağışlar hayatı adete felç etti. Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adana'da Yeşil Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı. Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi. Kentte kriz masası oluşturulurken yağışların bugün de kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 07:36
Adana sağanak yağışlara teslim!

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana sağanak yağışlara teslim!

İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı.

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Adana sağanak yağışlara teslim!

Mağdurlar sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşındı.

Adana sağanak yağışlara teslim!

Daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.

Adana sağanak yağışlara teslim!

Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çabaları sürüyor.

Adana sağanak yağışlara teslim!

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı.

Adana sağanak yağışlara teslim!

Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

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