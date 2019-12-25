Adana sağanak yağışlara teslim!

Adana'da sağanak yağışlar hayatı adete felç etti. Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adana'da Yeşil Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı. Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi. Kentte kriz masası oluşturulurken yağışların bugün de kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.