Haberler Yaşam Adana TOKİ kura çekimi canlı izle 2023: Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:18

Adana TOKİ kura çekimi canlı izle 2023: Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Yeni takvime göre, Adana kurası bugün başlıyor. Bu noktada toplam 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...