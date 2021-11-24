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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:13Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:13
Son Dakika: Adana'da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı
Son dakika haberi... Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.'nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.