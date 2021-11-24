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Haberler Yaşam Son Dakika: Adana'da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:13

Son Dakika: Adana'da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Son dakika haberi... Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.'nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

DHA
Son Dakika: Adana’da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi.

Son Dakika: Adana’da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.'nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı.

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Son Dakika: Adana’da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.'yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Adana’da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı.

Son Dakika: Adana’da akılalmaz olay! Eşine kızdı komşusunun üzerine atladı

Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.'yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu.

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