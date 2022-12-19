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Adana'da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
11:39
Adana'da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!
Korkunç olay geçen yıl Adana'da yaşanmıştı. Öğretmen Mehmet Ertan, (43) oğlu Ali Ertan'ı (24) öldürmüş ve Ertan'ın cesedi sulama kanalında çuval içerisinde bulunmuştu. Korkunç cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar, iddianameyle ortaya çıktı.