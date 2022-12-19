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Haberler Yaşam Adana'da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:39

Adana'da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

Korkunç olay geçen yıl Adana'da yaşanmıştı. Öğretmen Mehmet Ertan, (43) oğlu Ali Ertan'ı (24) öldürmüş ve Ertan'ın cesedi sulama kanalında çuval içerisinde bulunmuştu. Korkunç cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar, iddianameyle ortaya çıktı.

ZİYA RAMOĞLU
Adana’da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

Kan donduran olay Adana'da yaşanmıştı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, 11 Kasım 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan'ın, çuval içinde cesedi bulundu.

Adana’da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

Ertan'ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi.

Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video

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Adana’da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan'ı (45) emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı

Adana’da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı (26) ve kız kardeşinin eşi Metin Öztürk ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Sarı ile Öztürk de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana’da baba vahşeti: Oğlunun cesedini bavula koydu! Ayakları sığmayınca bakın ne yaptı!

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Adana 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde 5 Ocak'ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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