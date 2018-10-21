Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.