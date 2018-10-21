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  • Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

Giriş Tarihi: 21.10.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 15:38
Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı. Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.

Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Selma C. ise Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

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Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

EŞİ EVDE YOKTU

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi.

Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.

Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

ÇOCUKLARIN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Adana'da dehşet! 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti!
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