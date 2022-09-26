Haberler Yaşam Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:44

Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Adana'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.