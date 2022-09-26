Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Adana'da 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur Yıldırım'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek, yaşamına son verdi. Anne ve kızının cenazeleri yapılan otopsinin arından gözyaşları arasında toprağa verildi. İKİSİ DE ÖLDÜ Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam saatlerinde ormana gitti. Genç kadın, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi. ESKİ EŞ GÖZALTINDA Silah sesleri üzerine ormana gelenler tarafından bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım'ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.