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Haberler Yaşam Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:44

Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Adana'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

ZİYA RAMOĞLU
Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Adana'da 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur Yıldırım'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek, yaşamına son verdi. Anne ve kızının cenazeleri yapılan otopsinin arından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

İKİSİ DE ÖLDÜ

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı.

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Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam saatlerinde ormana gitti. Genç kadın, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi.

Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Silah sesleri üzerine ormana gelenler tarafından bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video

Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü.

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