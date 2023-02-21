Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

20 Şubat 2023 akşam saatlerin 6.4'lük Hatay depremi sonrası akıllara Naci Görür'ün Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay ve Adana'da yaşanma ihtimali yüksek depremlere dikkat edin sözü geldi. Bu noktada "Adana'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?" sorusu yanıt arıyor. Adana'dan geçen faylar uzun süredir suskunluğunu korurken, Prof. Dr. Naci Görür uzun süredir sessiz olan fayların büyük deprem oluşturabileceğini dile getiriyor. Peki, Adana'da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Adana'da deprem ne zaman olacak? İşte detaylar