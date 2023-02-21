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Haberler Yaşam Adana'da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:33

Adana'da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

20 Şubat 2023 akşam saatlerin 6.4'lük Hatay depremi sonrası akıllara Naci Görür'ün Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay ve Adana'da yaşanma ihtimali yüksek depremlere dikkat edin sözü geldi. Bu noktada "Adana'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?" sorusu yanıt arıyor. Adana'dan geçen faylar uzun süredir suskunluğunu korurken, Prof. Dr. Naci Görür uzun süredir sessiz olan fayların büyük deprem oluşturabileceğini dile getiriyor. Peki, Adana'da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Adana'da deprem ne zaman olacak? İşte detaylar

Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Adana deprem olacak mı, kaç büyüklüğünde bekleniyor sorusu dün yaşanan Hatay depremi sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'ya dikkat çeken Naci Görür, yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Adana'da ne zaman deprem olacak? İşte konu hakkında detaylar

Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

ADANA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük deprem sonrası gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalara çevrildi. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası stres transferinin yaşandığını ve tehlikedeki iki ili belirtmişti.

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Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

HATAY VE ADANA'DA DEPREM BEKLENİYORDU

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Yaptığı açıklamalar arasında Doğu Anadolu Fayı enerjisini boşaltıp azalttığını, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda rahatlama olduğunu belirtti.

Adana’da deprem olacak mı, bekleniyor mu? Naci Görür’den kritik açıklamalar! Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

BİTLİS KARLIOVA HATTINDA SON BÜYÜK DEPREM 1766 YILINDA OLDU

Naci Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu."

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