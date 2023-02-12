Haberler Yaşam Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:54

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler Adana'daki bazı binaları da yıktı. İkinci depremde Çukurova'daki Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Yerle bir olan binanın 11. Katında ise buzdolabı asılı kaldı.