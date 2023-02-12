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Haberler Yaşam Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:54

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler Adana'daki bazı binaları da yıktı. İkinci depremde Çukurova'daki Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Yerle bir olan binanın 11. Katında ise buzdolabı asılı kaldı.

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı.

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı.

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Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı.

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı.

Adana’da deprem sonra şok görüntü: 11. katta asılı kaldı!

Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmını yıkma çalışmaları sürüyor.

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