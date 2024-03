Adana’da iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır? Uzmanları açıkladı

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında önceki gün su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı. Çevreye yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen yetkililerin incelemesinin ardından kalıntıların at ve eşeklere ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlattı.