Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Veteriner Hekim Teker, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. A.Y.'nin daha önce de köpeğine aşı yaptırmak için kliniğe geldiğini fakat bu gelişinde fiyatın arttığını duyunca öfkeden kendini kaybettiğini öne sürdü. Teker, durumu izah etmesine rağmen şiddetle karşılık aldığını söyledi.