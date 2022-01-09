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Haberler Yaşam Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:19

Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. Veteriner hekim Osman Teker (35), köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğe gelen A.Y.'nin (44) coplu ve kaynar sulu saldırısına uğradı. İşte haberin detayları…

Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Dehşete düşüren olay; 7 Ocak'ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e ait veteriner kliniğinde meydana geldi.

Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

İddiaya göre, Terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen A.Y., 200 lira ücret istendiği için sinirlendi. Veteriner hekim Osman Teker ile tartışan A.Y. yumruk, cop ve içi sıcak su dolu ısıtıcıyla hekimi darbetti.

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Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Daha sonra kliniğin camlarını kıran A.Y. içerideki malzemeleri yere saçıp klinikten ayrıldı. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Teker ise klinik çalışanları tarafından hastaneye götürüldü. Olay anı, Teker'in çalışanının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Teker, adliyeye giderek A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adana’da inanılmaz olay: Veterinere cop ve kaynar su ile saldırdı!

Veteriner Hekim Teker, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. A.Y.'nin daha önce de köpeğine aşı yaptırmak için kliniğe geldiğini fakat bu gelişinde fiyatın arttığını duyunca öfkeden kendini kaybettiğini öne sürdü. Teker, durumu izah etmesine rağmen şiddetle karşılık aldığını söyledi.

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