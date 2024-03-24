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Haberler Yaşam Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’
Giriş Tarihi: 24.03.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 14:29

Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’

Adana'da feci bir kaza yaşandı. Kamyona çarpan otomobildeki sürücü Aşkın Taşdemir (36), kurtarılamadı. Talihsiz genç adamın otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü ortaya çıktı.

DHA
Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’

Yürekleri yakan kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaşandı. Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona çarptı.

Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Taşdemir'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.

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Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’

Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamadı.

Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, egzoz satışı ve tamirciliği yapan Taşdemir'in 6 Şubat'ta otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü görüldü.

Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’
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