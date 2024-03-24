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Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’
Giriş Tarihi: 24.03.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
14:29
Adana’da kahreden olay: ‘Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa’
Adana'da feci bir kaza yaşandı. Kamyona çarpan otomobildeki sürücü Aşkın Taşdemir (36), kurtarılamadı. Talihsiz genç adamın otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü ortaya çıktı.