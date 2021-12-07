Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

ADANA'DA KAN DÜELLO! SEVGİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ.... EV KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. (34) ile Serap O. (34) ev içerisinde tartışmaya başladı.