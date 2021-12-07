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Giriş Tarihi: 07.12.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:10

Adana'da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

Adana'da tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak birbirlerini bıçakladı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O.'da kol kısmından yaralandı.

İHA
Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

ADANA'DA KAN DÜELLO! SEVGİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ.... EV KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. (34) ile Serap O. (34) ev içerisinde tartışmaya başladı.

Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı.

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Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adana’da kan düello! Sevgililer birbirine girdi.... Ev kan gölüne döndü

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Serap O. ise gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi. Serap O.'da Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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