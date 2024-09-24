Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alper Kınış ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı.