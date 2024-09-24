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Giriş Tarihi: 24.09.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:14

Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Feci olay Adana'da meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Caner C., eski sevgilisi 20 yaşındaki İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı 19 yaşındaki Alper Kınış ile doğum günü kutlaması yaptığı kafeye gidince aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşip, daha sonra hemzemin geçitte tekrar buluşan taraflar arasında bu kez bıçaklı kavga çıktı. Berat Caner C.'nin arkadaşı 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, olay ile ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. İşte haberin detayları…

DHA
Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alper Kınış ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı.

Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, Berat Caner C. ile Kınış buluşmak için anlaşıp, bölgeden ayrıldı.

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Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, 21 yaşındaki Aykut Alagül, 19 yaşındaki Mustafa Altın ve 22 yaşındaki Süleyman Şeker'i yanına alıp, Kınış ile buluşmaya gitti.

Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Kınış ise sevgilisi İlknur G., kuzeni 19 yaşındaki Necati Kınış ve arkadaşları 19 yaşındaki Mert Ali P., 19 yaşındaki Muhammet A., 19 yaşındaki Tolga Köse, 19 yaşındaki Eren Akçalar, 19 yaşındaki Enes Emre Kısacık ile birlikte geldi.

Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül'de buluşan taraflar arasında kavga çıktı.

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