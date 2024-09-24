Giriş Tarihi: 24.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
13:14
Adana’da kanlı doğum günü partisi: Eski sevgili ve yeni sevgili kavga etti… 1 ölü!
Feci olay Adana'da meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Caner C., eski sevgilisi 20 yaşındaki İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı 19 yaşındaki Alper Kınış ile doğum günü kutlaması yaptığı kafeye gidince aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşip, daha sonra hemzemin geçitte tekrar buluşan taraflar arasında bu kez bıçaklı kavga çıktı. Berat Caner C.'nin arkadaşı 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, olay ile ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. İşte haberin detayları…