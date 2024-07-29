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Haberler Yaşam Adana'da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:23

Adana'da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Adana'dan korku dolu görüntüler geldi. Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. 10 yayla evi tahliye edildi.

DHA
Adana’da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Adana'da ormanda yangın çıkmasıyla acı görüntüler ortaya çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Adana’da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

ORMANDA YANGIN ÇIKTI

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederken, tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evinin tahliye edildiği öğrenildi.

Adana Kozan'da orman yangını | Video

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Adana’da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Yangın, saat 04.00 ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Adana’da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye etti.

Adana’da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

Adana'daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video

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