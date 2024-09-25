Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
17:05
Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip “çok tatlısınız” diyen şüpheli aranıyor!
Korkutan olay Adana'da meydana geldi. Apartman bahçesinde oynayan 6 yaşındaki M.N.B., 6 yaşındaki N.T. ve 6 yaşındaki R.G.'ye 10'ar lira veren kimliği belirsiz kişi, "Annem çok hasta, dua edin. Çok tatlısınız" dedikten sonra bölgeden ayrıldı. Durumdan tedirgin olan ailelerin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İşte haberin detayları…