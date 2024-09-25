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Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:05

Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip “çok tatlısınız” diyen şüpheli aranıyor!

Korkutan olay Adana'da meydana geldi. Apartman bahçesinde oynayan 6 yaşındaki M.N.B., 6 yaşındaki N.T. ve 6 yaşındaki R.G.'ye 10'ar lira veren kimliği belirsiz kişi, "Annem çok hasta, dua edin. Çok tatlısınız" dedikten sonra bölgeden ayrıldı. Durumdan tedirgin olan ailelerin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İşte haberin detayları…

DHA
Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip çok tatlısınız diyen şüpheli aranıyor!

Olay, 22 Eylül'de saat 16.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip çok tatlısınız diyen şüpheli aranıyor!

Sokaktan geçen kimliği belirsiz kişi, Emre Apartmanı'nın bahçesinde oynayan M.N.B., N.T. ve R.G.'yi gördü. Tekrar apartmanın önüne dönen şüpheli, çocukları yanına çağırıp 10'ar lira para vererek, "Annem çok hasta, onun için dua edin" dedi.

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Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip çok tatlısınız diyen şüpheli aranıyor!

R.G. parayı alırken, M.N.B. ve N.T ise teklifi reddetti. Şüpheli bir süre çocuklarla konuşup, "Çok tatlısınız" diyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip çok tatlısınız diyen şüpheli aranıyor!

Marketten dönen R.G.'nin babası 39 yaşındaki Mehmet Fatih Güngördü, durumu öğrenip çocuğunun elindeki parayı yırttıktan sonra şüphelinin peşinden gitti. Çevrede şüpheliyi bulamayan Güngördü, diğer çocukların aileleriyle Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayette bulundu. Polis, apartman ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Adana’da korkutan anlar: Çocuklara para verip çok tatlısınız diyen şüpheli aranıyor!

"İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çocukların psikolojik olarak etkilendiğini belirten Güngördü, "Birkaç sokak ileride market var, oraya gittim. O sırada çocuklar oynuyordu. Yaklaşık 5 dakika sonra döndüğümde, kalabalığı gördüm. Çocuklardan olayı öğrendim. Hemen kamera görüntülerine baktık ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz.

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