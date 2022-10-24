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Haberler Yaşam Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…
Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 22:32

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

Son dakika haberi… Adana'da dehşet veren bir olay yaşandı. Bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiye darbedildi. Yaşanan korkunç olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

Son dakika haberi... Akıllara durgunluk veren olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı.

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

İddiaya göre, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye darbedildi.

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Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

DEHŞET ANLARI KAMERADA! ZORLA KIYAFETLERİNİ ÇIKARDILAR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşler, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.

Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye dövüldü | Video

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

SURATINI JİLETLE KESTİLER!

Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı.

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

Kıyafetleri zorla çıkarılan genç tekme tokat öldüresiye darbedildi.

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