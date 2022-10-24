Haberler Yaşam Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 22:32

Adana’da mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti! Soyup öldüresiye dövdüler…

Son dakika haberi… Adana'da dehşet veren bir olay yaşandı. Bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiye darbedildi. Yaşanan korkunç olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.