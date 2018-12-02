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’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Giriş Tarihi: 02.12.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 07:57
Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

'da aranan bir şahsın polis tarafından gözaltına alınmasına taş ve sopalarla karşılık veren kişiler, çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle dağıtıldı. Olayda polise saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi'nde -Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı.

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Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Ekipler, ismi öğrenilemeyen bir şahsın aranması olduğunun öğrenilmesi üzere şahsı gözaltına almak istedi.

Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Bu duruma karşı çıkan kahvehanede bulunan şahsın yakınları, polise engel olmaya çalıştı. Olayın büyümesi üzerine çevrede bulunan 40-50 kişilik grup, polise mukavemet gösterdi.

Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Olay arbedeye dönüşünce çok sayıda destek ekip istendi. Olay yerine gelen ekipler, polise taş ve sopalarla karşılık veren kalabalık grubu dağıttı.

Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Çıkan arbedede 7 kişi gözaltına alınarak, Köprübaşı Karakolu'na götürüldü. Arbede sırasında yaralanan kişiler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polise mukavemet gösterilen mahalle, ekiplerce abluka altına alındı.

Adana’da ortalık karıştı! Mahalle abluka altına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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