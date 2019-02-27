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'da şafak baskını!

'da polisin belirlediği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 09:56
Adana'da şafak baskını!

'da polisin belirlediği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak baskını!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 45 kişinin adresini belirledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele (TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildiği baskında özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

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Adana'da şafak baskını!

KUCAĞINDA BEBEĞİ İLE GELDİ

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen şüpheli kadınlarından birinin kucağında bebeği olduğu görüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da şafak baskını!
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Adana'da şafak baskını!
Adana'da şafak baskını!
Adana'da şafak baskını!
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