Haberler
Yaşam
Adana'da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten 'çete hesaplaşması' çıktı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:00
Adana'da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten 'çete hesaplaşması' çıktı
Adana'da çalıştığı kebapçıda tabancayla boynundan vurulan 32 yaşındaki Şehmus Yılmaz'ın husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, tetikçinin E.M. (16) olduğunu belirleyip, saklandığı depoda yakaladı. Cinayetin para karşılığı işlendiği belirlendi.