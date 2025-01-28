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Haberler Yaşam Adana'da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten 'çete hesaplaşması' çıktı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:00

Adana'da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten 'çete hesaplaşması' çıktı

Adana'da çalıştığı kebapçıda tabancayla boynundan vurulan 32 yaşındaki Şehmus Yılmaz'ın husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, tetikçinin E.M. (16) olduğunu belirleyip, saklandığı depoda yakaladı. Cinayetin para karşılığı işlendiği belirlendi.

DHA
Adana’da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten ’çete hesaplaşması’ çıktı

Olay, 10 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kimliği belirsiz kişi, motosikletle yaklaştığı kebapçı dükkanına tabanca ile ateş açtı.

Adana’da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten ’çete hesaplaşması’ çıktı

Kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamadı.

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Adana’da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten ’çete hesaplaşması’ çıktı

CİNAYETİ PARA KARŞILIĞI İŞLEMİŞ

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi.

Adana’da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten ’çete hesaplaşması’ çıktı

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin E.M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin, para karşılığı işlediği cinayetin ardından saklanmak için Mersin'e kaçtığı belirlendi.

Adana’da Şehmus Yılmaz boynundan vurulmuştu: Kebapçıdaki cinayetten ’çete hesaplaşması’ çıktı

Polis, şüphelinin Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığını saptadı. Depoya operasyon düzenleyen polis, E.M.'yi gözaltına aldı.

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