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'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

'nın merkez Sarıçam ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hipotermi tanısıyla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:30
Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

'nın merkez Sarıçam ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hipotermi tanısıyla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocaman akıntıya kapıldı.

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Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, hipotermi tanısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı
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