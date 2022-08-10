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Haberler Yaşam Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 12:02

Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

Adana'da korkunç anlar yaşandı. kayınbiraderleri Sercan T. (36) ile Serkan T.'yi (25) bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme (36) tutuklandı. İçme, ifadesinde olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. (32) ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu anlattı. Özge T. ise iddiaları yalanladı. İşte haberin detayları…

Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

İnanılmaz olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İçme, kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu.

Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı.

Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

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