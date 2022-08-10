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Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
12:02
Adana’da yasak aşk dehşeti: Kayınbiraderimin karısı Özge ile ilişkim vardı! Pompalıyı çekti ve…
Adana'da korkunç anlar yaşandı. kayınbiraderleri Sercan T. (36) ile Serkan T.'yi (25) bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme (36) tutuklandı. İçme, ifadesinde olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. (32) ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu anlattı. Özge T. ise iddiaları yalanladı. İşte haberin detayları…