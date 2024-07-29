Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

DAVA 20'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin, Şahan Şahin, Biran Şahin ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Sait Sızmaz ve eşi Meltem Sızmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıkların 'tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme' ile 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ve Musa Şahin ile olayda ağır yaralanan Hilal Şahin, öldürülenin babası Esef Gença ile tarafların avukatları katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Şahan Şahin ve Biran Şahin ise duruşmaya katılmadı.