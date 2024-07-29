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Giriş Tarihi: 29.07.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:38

Adana'daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 2 yıl önce kan donduran bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Abidin Uçar, aile meclisi kararıyla kara çarşaf giyip peçe takarak eski eşinin birlikte yaşadığı Yusuf Gença'yı (31) silahla vurarak öldürdü, eski eşini Hilal Şahin'i ise ağır yaraladı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Duruşmaya katılan Hilal Şahin, eski eşini sesinden tanıdığını belirterek, eski eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İşte detaylar…

DHA
Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde biri kara çarşaflı, diğeri şapkalı 2 kişi 9 Haziran 2022'de, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahin'e tabancayla peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı. Gença hayatını kaybederken Hilal Şahin ise hastaneye kaldırıldı.

Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Hilal Şahin'in anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Abidin Uçar'ı 2 yıl önce terk ederek Yusuf Gença'nın yanına taşındığını, daha sonra boşandığını tespit etti. Ekipler, ayrıca Hilal Şahin'e ailesinin Yusuf Gença'dan ayrılması ya da nikah kıyması yönünde baskı yaptığını belirledi. Cinayeti Abidin Uçar ile A.D.'nin (17) gerçekleştirdiği, saldırıyı Hilal Şahin'in ailesinin azmettirdiği tespit edildi.

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Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

CİNAYETİ PLANLADIKLARI BELİRLENDİ

Ekipler, Hilal Şahin'in eski eşi Abidin Uçar, babası Hacı Şahin (58), kardeşi Şahan Şahin (31), amcası Musa Şahin (52), kuzenleri Biran Şahin (23), Mehmet Sait Sızmaz (37), eşi Meltem Sızmaz'ı (37) ve A.D.'yi gözaltına aldı. Baba Hacı Şahin, kardeşi Musa Şahin ve oğlu Şahan Şahin, eski damatları Abidin Uçar'ı eve çağırarak cinayeti planladıklarını belirlendi.

Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

KARA ÇARŞAF GİYDİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Olay günü amca Musa Şahin, kara çarşaf giyen Abidin Uçar ile şapka takan A.D.'yi otomobille eve yakın parka getirdiği tespit edildi. Uçar ile A.D.'nin dikkat çekmemek için kol kola girip aile gibi davranarak sokakta yürüdükleri sonrasında da Yusuf Gença'nın evine gittikleri tespit edildi. Şüpheli A.D.'nin kapıyı çaldığı, Abidin Uçar'ın da kapının açılması üzerine içeri girip önce eski eşinin birlikte Yusuf Gença'ya ardından da eski eşi Hilal Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Gença ölürken, Hilal Şahin ise ağır yaralandı.

Adana’daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...

DAVA 20'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin, Şahan Şahin, Biran Şahin ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Sait Sızmaz ve eşi Meltem Sızmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıkların 'tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme' ile 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ve Musa Şahin ile olayda ağır yaralanan Hilal Şahin, öldürülenin babası Esef Gença ile tarafların avukatları katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Şahan Şahin ve Biran Şahin ise duruşmaya katılmadı.

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