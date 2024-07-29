Giriş Tarihi: 29.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
13:38
Adana'daki cinayette kan donduran detaylar! Peçeli katili sesinden tanımış: Öldüğümü düşünerek başımda...
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 2 yıl önce kan donduran bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Abidin Uçar, aile meclisi kararıyla kara çarşaf giyip peçe takarak eski eşinin birlikte yaşadığı Yusuf Gença'yı (31) silahla vurarak öldürdü, eski eşini Hilal Şahin'i ise ağır yaraladı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Duruşmaya katılan Hilal Şahin, eski eşini sesinden tanıdığını belirterek, eski eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İşte detaylar…