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Haberler Yaşam Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:53

Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler

Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bir işletmenin standında döner ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha önce de karnavalda stant açan ve benzer görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmıştı.

İHA
Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana'da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan fenomen dönercinin ise pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler

42 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.

Adana'daki karnavalda bir dönerci rezaleti daha! İnsan sağlığını böyle hiçe saydı | Video

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Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler

KARNAVALDA BİR SKANDAL DAHA!

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı.

Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.