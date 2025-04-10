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Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:53
Adana’daki karnavalda bir tavuk döner skandalı daha! İnsan sağlığını hiçe saydı: İşte o görüntüler
Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bir işletmenin standında döner ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha önce de karnavalda stant açan ve benzer görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmıştı.