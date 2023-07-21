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Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
13:33
Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!
Armağan Rice İncirlik'te görev yapan ABD'li aileye aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi. 14 yaşındayken gerçeği öğrenen genç adam, Türkiye'ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenince kahrolan Rice, o gün bir karar verdi…