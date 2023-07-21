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Haberler Yaşam Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:33

Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Armağan Rice İncirlik'te görev yapan ABD'li aileye aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi. 14 yaşındayken gerçeği öğrenen genç adam, Türkiye'ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenince kahrolan Rice, o gün bir karar verdi…

Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Adana'dan Amerika'ya uzanan film gibi hikaye herkesi duygulandırdı. Mersin'de 1988 yılında doğan Armağan Say ve ailesi, bir süre sonra Adana'ya taşınmıştı. Armağan, annesi ve teyzesi tarafından 1993 yılında Adana İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li Rice ailesine, kendisinden 1 yaş küçük kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi.

Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Kendisini evlatlık alan çiftin görevini tamamlamasıyla ABD'ye götürülen Armağan ile kız kardeşine yeni kimlik çıkartıldı. Yeni ailesi, 14 yaşındayken Armağan Rice'a kız kardeşiyle birlikte Türkiye'den evlatlık alındıklarını söyledi.

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Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Türk olduğunu öğrendikten sonra ABD'de bulabildiği kaynaklardan Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan Armağan Rice ve kız kardeşi, ABD'li ailesinden aldığı bilgi sonrasında gerçek ailesinin adresine ulaştı. Türkiye'ye sürekli mektup yazan kardeşler, aileleri hakkında bilgi edinmek için çaba gösterdi.

Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Armağan Rice, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 4 yıl önce yeteri kadar para biriktirip, Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Kız kardeşi ise bir Meksikalıyla evlenerek ABD'de kaldı.

Adana’dan Amerika’ya uzanan film gibi hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenip önemli bir karar verdi!

Adana'ya gelerek biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, tek katlı evin kapı ve penceresinin kırık olduğunu görünce polis merkezine giderek, kendisine yardımcı olmalarını istedi. Anne ve babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenen Armağan Rice, polisin de yardımıyla önce amcasını, ardından halalarını buldu. Halalarına yaptığı ziyarette bir de ablası olduğunu öğrenen Rice, onunla da bir araya geldi. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden Armağan Rice, Türkiye'de kalmaya karar verdi. Önce Mersin'de, ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli işlerde çalışan ve Endonezyalı bir kadınla evlenen Armağan Rice'ın geçen aylarda bir kız bebeği dünyaya geldi.


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