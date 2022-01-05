Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

Bu sene 100. yıl dönümü olan Adana'nın Kurtuluşu mesajları ile araştırılıyor. Tam 100 sene önce bugün Fransızlar Adana'dan çekilmiş ve vatandaşlar bu büyük günü büyük coşku ile kutlamıştı. Geçmişten günümüze aynı heyecanla kutlanan 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler sosyal medyadan paylaşılıyor. Kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu mesajı haberimizde yer alıyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar…