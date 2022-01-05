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Haberler Yaşam Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:46

Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

Bu sene 100. yıl dönümü olan Adana'nın Kurtuluşu mesajları ile araştırılıyor. Tam 100 sene önce bugün Fransızlar Adana'dan çekilmiş ve vatandaşlar bu büyük günü büyük coşku ile kutlamıştı. Geçmişten günümüze aynı heyecanla kutlanan 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler sosyal medyadan paylaşılıyor. Kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu mesajı haberimizde yer alıyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar…

Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

Adana'nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bugüne özel mesajlar oluşturmak isteyenler sosyal medya aracılığıyla en güzel, kısa, uzun, resimli Adana'nın Kurtuluşu mesajı atmak istiyor. Başta Adanalılar olmak üzere tüm vatandaşlar Adana'nın kurtuluşunu kutlamak isteyenler için en özel mesajları haberimizde derledik. İşte Adana'nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri 2022

Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

5 OCAK ADANA'NIN KURTULUŞU SÖZLER

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlu olsun.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunu kutlarım.

Adana'mızın düman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.

Bugün #Adanamız Milli Mücadele ruhunu, tam bir asır sonra aynı gurur ve coşkuyla yaşıyor.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Tüm hemşerilerimin #5Ocak Kurtuluş Bayramı kutlu olsun

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Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

ADANA İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

Şehir şehir gezeriz Adana gibi güzelini bulamayız.

Nerelisin dedikleri zaman Adanalıyık deriz.

Adanalıyık, Allah'ın adamıyık, şalgam içer bici bici yerik.

Şafak olmuş Adana doğan güneş özgürlüktür bu adama.

Sadece yaşamaksa niyetin sana Adana yeter.

Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

Yazın Adana sıcağında yanarsın, kışın kuru soğuğunda donarsın.

Adana'nın baharı başka güzel, yazı bambaşka güzel… Her mevsimi güzel, her ayı kendine özel…

1 çiçekle bahar gelmez ama 01 çiçekle ömür geçer.

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