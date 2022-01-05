Adana’nın Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili sözler

5 OCAK ADANA'NIN KURTULUŞU SÖZLER

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlu olsun.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunu kutlarım.

Adana'mızın düman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.

Bugün #Adanamız Milli Mücadele ruhunu, tam bir asır sonra aynı gurur ve coşkuyla yaşıyor.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Tüm hemşerilerimin #5Ocak Kurtuluş Bayramı kutlu olsun