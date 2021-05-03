Adaylar "DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

11 Nisan tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılım sağlayan binlerce aday KPSS DHBT sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Bu kapsamda "KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları son dönemde adayların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açılacak olan sınavların henüz sonuç tarihi belli olmasa da kısa zaman içerisinde KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türleriyle açıklanması bekleniyor. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…