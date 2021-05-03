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Haberler Yaşam Adaylar "DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:06

Adaylar " sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! ile sonuçları ne zaman açıklanır?

11 Nisan tarihinde düzenlenen 'ne katılım sağlayan binlerce aday sonuçları için gözünü 'den gelecek açıklamaya çevirdi. Bu kapsamda " sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları son dönemde adayların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açılacak olan sınavların henüz sonuç tarihi belli olmasa da kısa zaman içerisinde KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türleriyle açıklanması bekleniyor. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…

Adaylar DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi kapsamında binlerce adayın 11 Nisan tarihinde katılım sağladığı sınavın sonuçlarına ilişkin beklenti son dönemde beklentiler arttı. Bu noktada ise " sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. DHBT sonuçları için tarafından net bir açıklama bulunmasa da sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

tarafından yayınlanan 2021 soruları ve cevapları beklenirken, adaylar soruların tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. ÖSYM her sınavında olduğu gibi DHBT sınavı sorularının da yüzde 10'luk bir kısmını herkese, tamamını ise yalnızca sınava katılan adaylara açacak. Adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM'nin resmî internet sitesinden erişebilecek.

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Adaylar DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı da yayınlandı. Sınava giren adaylar 10 gün boyunca sorulara ve cevap anahtarına erişebildi.

Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi.

Adaylar DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyenlerin girdiği sınav () adını almaktadır. DHBT'ye girmek isteyen adayların ayrıca Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına da girmeleri gerekmektedir. DHBT puanı 2 yıl geçerli olmaktadır.

Adaylar DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öğrenciler sonuçlarını KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türü içinde görecekler.

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