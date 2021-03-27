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Adım adım 12 rekat kılınışı! Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?

'nde kılınan kılınışı binlerce kişi tarafından şimdiden gündemdeki yerini alıyor. Bu hafta Cumartesi günü idrak edilecek bu mübarek günde tövbe etmek, günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için Müslüman alemi çeşitli ibadetlerini yerine getiriyor. Bu noktada "Berat Kandili'nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek ve her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınmaktadır.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 07:31
Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Adım adım Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

Mübarek 'nde 12 rekat olan kılınışı ile vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. "Berat Kandili'nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli ibadetlerle günahlardan arınmak ve tövbe etmek isteyen Müslüman alemi bu namazı doğru şekilde eda etmek amacıyla detayları merak ediyor. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır öte yandan her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınan bir namaz olarak bilinmektedir.

12 REKATLIK NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Berat Kandili tarihinin duyurulmasının ardından müminler ibadetlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Tam bu noktada Nafile namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır gibi sorulara yanıt aranıyor. Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır.

Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Adım adım Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

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Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Adım adım Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Adım adım Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır.

Berat Kandili’nde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Adım adım Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı!

Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır.

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